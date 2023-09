Trzeba powiedzieć, że wyglądało to tak, jakbyśmy niewłaściwie nastawieni przystąpili do tego pojedynku, wiedząc kto i jaka drużyna stoi naprzeciw nas. Możemy żałować przede wszystkim pierwszego seta, w którym nie pokazaliśmy jako zespół lepszej walki. Zaczęliśmy tak, jakbyśmy z góry się pogodzili, że przegramy to spotkanie, a tak nie można grać. Trzeba walczyć zawsze od początku do końca

~ zganił siebie i swoich kolegów Hadrava