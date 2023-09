Grbić jak nie on, emocje całkiem puściły. Serb dał ważny powód tej reakcji

Nikola Grbić cały we łzach. Finał mistrzostw Europy zbiegł się z ważną dla niego rocznicą

"Nie sądziłem, że tak mnie to poruszy. To była cała mieszanka emocji" - dodał trener, który od zeszłego roku wywalczył wraz z polską kadrą łącznie cztery różne medale MŚ, ME oraz Ligi Narodów. Niebawem przed nim i jego podopiecznymi kolejne wyzwanie.

Kwalifikacje do IO 24. Polscy siatkarze rozpoczynają zmagania w ostatni dzień września

Siatkarskie zmagania na zawodach w Paryżu rozpoczną się dokładnie 27 lipca i potrwają do 11 sierpnia 2024 roku. Czy Leon, Śliwka i spółka zdołają nawiązać do wielkiego sukcesu ekipy Wagnera z 1976 roku? Można by rzec - jeśli nie teraz, to kiedy?