Reprezentacja Polski w siatkówce znów dostarczyła kibicom powodów do radości i dumy, wygrywając z Włochami 3:0 w finale mistrzostw Europy. Po wszystkim w Rzymie wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, a zawodnicy odebrali medale z najcenniejszego kruszcu. "Od początku ostrzyliśmy sobie zęby na to złoto" - przyznawał Jakub Kochanowski w rozmowie z Polsatem Sport.

Z kolei Wilfredo Leon sygnalizował , że on i koledzy wcale nie zamierzają się zatrzymywać. Trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości dotyczące potencjału drużyny, która ma ambicje i szanse na to, by w przyszłym roku sięgnąć po olimpijski krążek.