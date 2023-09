Głośno o polskich siatkarzach za granicą. "Biało-Czerwoni" zrobili wrażenie

Polacy, którzy w półfinale pokonali także Słowenię, doszli do zwycięstwa łatwiej, niż wielu się spodziewało, dopiero trzeci set przyniósł pewną niepewność. W pierwszych dwóch setach gospodarze mieli duże problemy z przyjęciem, głównie za sprawą zagrywek Norberta Hubera i Wilfredo Leona. W trzecim secie wyglądało na to, że Włosi wrócą, przez chwilę prowadzili, jednak to Polacy swoimi serwisami ponownie odrobili straty i w końcówce, mimo wielkiego ducha walki Włochów, wykorzystali drugą piłkę meczową

~ stwierdzili dziennikarze "ekipa.svet24.si".