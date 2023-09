Starcie to nie zaczęło się przy tym najlepiej dla naszych zawodników - Słoweńcy w pierwszym secie wygrali bowiem 25:23, a to z kolei mogło wprowadzić pewną nerwowość w szeregach drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia, natomiast jeśli faktycznie pojawiła się tu jakakolwiek presja, to nasi gracze wyśmienicie sobie z nią poradzili. Trzy kolejne zwycięskie sety - i otworzyła się przed nimi droga do starcia o złoto.