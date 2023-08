Faworyt pokazał swoją siłę. Jasny sygnał dla reprezentacji Polski

W pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw Europy siatkarz reprezentacja Holandii nie dała żadnych szans Czarnogórze, wygrywając 3:0. Holendrzy to główni rywale Polaków w grupie C i to najprawdopodobniej z nimi podopieczni Nikoli Grbicia stoczą walkę o pierwszą pozycję. Nasza drużyna w pierwszym spotkaniu mistrzostw zmierzy się z reprezentacją Czech.