Fatalny komunikat dla Bartosza Kurka. Nikola Grbić potwierdza

Wyeksploatowany organizm 35-letniego Bartosza Kurka wystawia naszemu asowi coraz wyższy rachunek. Wszyscy, którzy żyją wspomnieniami z 2009 roku , a te w tej chwili - po awansie Polaków do finału - wracają ze zdwojoną mocą , wspominają genialnego 21-latka, który wówczas "z drzwiami" wszedł do drużyny narodowej.

Niepokój o Bartosza Kurka. Nikola Grbić rozstrzyga sprawę sobotniego finału