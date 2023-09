Selekcjoner Włochów godzi się z "wyrokiem". Ferdinando de Giorgi o kontuzji Russo

Niestety dla Włochów pojawił się poważny problem, który miał miejsce w w pierwszej partii ćwierćfinałowego starcia z Holandią. W jednej z akcji Roberto Russo bardzo pechowo upadł i zwijał się na parkiecie. O kontunuowaniu gry nie było mowy, zawodnik został zniesiony na rękach przez kolegów, a później był opatrywany. We włoskich mediach od razu pojawił się alarm, wszak mowa o 26-letnim asie Sir Safety Perugia , będącym pierwszoszóstkowym środkowym w reprezentacji. Wiadomo było tylko tyle, że doszło do kontuzji kostki w lewej nodze.

- Wszyscy czekamy i chcielibyśmy wiedzieć, jak poważnej kontuzji nabawił się Russo. Wkrótce wszystko się okaże, sytuacja niebawem stanie się zupełnie klarowna. Mam nadzieję, że to nie jest poważna kontuzja, ale gdybym miał powiedzieć teraz, na tę chwilę, to Roberto jest poza mistrzostwami Europy. Natomiast, powtórzę, jeszcze liczę na szczęśliwy zwrot akcji

- Dla zespołu, który chce zdobyć medal, pojedynek o przepustkę do decydującej rozgrywki jest najbardziej stresujący. Wszyscy jakby myśleli tymi kategoriami, że nadszedł moment najważniejszy, rewanżu nie będzie, i to wpłynęło na poczynania zawodników. Oczywiście tacy rywale, jak Holandia, czy Serbia dla Polaków, to wymagający przeciwnicy, ale gdy zaczynasz myśleć, że to tylko jeden mecz i od niego wszystko zależy, to ci nie pomaga. Holendrzy mieli też jakość, Nimir Abdel-Aziz jest po prostu niewiarygodny w ataku, a swoją grą ciągnie w górę także kolegów z zespołu. Wtedy wszystko lepiej działa, dlatego był to dla nas tak ciężki mecz - odetchnął z ulgą de Giorgi. - Cieszę się, że moi zawodnicy znaleźli rozwiązanie i takim meczem dodatkowo zbudowali się mentalnie.