Dla polskich siatkarzy są koszmarem. Idą przez mistrzostwa jak burza

W drugim secie na początku to Bułgarzy prowadzili, ale w końcówce wyraźnie lepsi byli już rywale. Najbardziej zacięta była jednak ostatnia partia, w której Słoweńcy w końcówce wypuścili z rąk prowadzenie. Znów musiała decydować gra na przewagi. W niej Bułgarzy mieli całą serię piłek setowych, ale nie zdołali żadnej wykorzystać. Ich przewagę przełamał as serwisowy Tine Urnauta . Po chwili kontratak Słowenii na punkt zamienił Klemen Cebulj i jego zespół wygrał 32:30, a cały mecz 3:0.

Słowenia bez porażki w ME siatkarzy. Polscy siatkarze znów na nią trafią?

Polska - Słowenia w półfinale ME? To możliwe. Wielkie rozczarowanie Bułgarów

W tym roku obie drużyny znów mogą spotkać się w półfinale turnieju . Polska jest bowiem o włos od pierwszego miejsca w grupie C. "Biało-Czerwoni", którzy w czwartek pokonali 3:0 Danię , również są jak dotąd niepokonani w ME. Do rozegrania pozostał im jednak jeszcze jeden mecz fazy grupowej - w środę zmierzą się z Czarnogórą. Cztery zwycięstwa na koncie mają też Włosi, których czeka jeszcze mecz z Niemcami.

Bułgaria, którą Słoweńcy ograli we wtorek, to jedno z największych rozczarowań turnieju. W fazie grupowej wygrała zaledwie dwa mecze. Kończy ten etap rozgrywek na czwartym miejscu w grupie B, co skazuje ją na walkę w 1/8 finału ME z Francją.