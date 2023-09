Co za wyznanie Polaka tuż przed meczem. Niepokojący "werdykt" ws. rywali

Mecz Polska - Serbia to dla "Biało-Czerwonych" klucz do strefy medalowej tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce. Podopieczni trenera Nikolo Grbicia mają wszystko, by wygrać to niezwykle ważne starcie, lecz są przy tym świadomi klasy rywala. Jakub Kochanowski zdobył się nawet na mocne stwierdzenie, stanowiący potężny komplement dla naszego wtorkowego rywala. - Nie uważam, żeby Serbia miała jakikolwiek słaby punkt - stwierdził.