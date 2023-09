Co za wyczyn reprezentanta Polski! Rekord świata wyrównany

Duńczycy to najniżej sklasyfikowana drużyna w grupie C, w której w czasie mistrzostw Europy rywalizują polscy siatkarze. 47. drużyna rankingu FIVB postawiła jednak wicemistrzom świata trudne warunki w pierwszej partii wtorkowego spotkania w Skopje. W pewnym momencie prowadziła już czterema punktami .

Wtedy w polu zagrywki pojawił się Wilfredo Leon . Urodzony na Kubie przyjmujący słynie z mocnego serwisu, co pokazywał już w trakcie trwającego turnieju. Tak mocno dotąd nie zagrywał jednak nawet on. Przy stanie 14:17 posłał na drugą stronę najmocniejszą zagrywkę w trakcie mistrzostw Europy. Jak podał realizator transmisji ze spotkania, piłka leciała z prędkością 138 km/h!

Znakomite serwisy znakiem rozpoznawczym Wilfredo Leona. Rekord świata wyrównany

Serwis Leona to jednak coś, co nie zdarza się często nawet jemu. Przyjmujący reprezentacji Polski wyrównał bowiem we wtorek własny rekord świata. Piłkę z prędkością 138 km/h zaserwował już bowiem w jednym z meczów ligi włoskiej, gdy jego Sir Safety Susa Perugia jesienią 2020 roku grała z Itasem Trentino.