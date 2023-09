Reprezentanci Polski przeszli jak burza przez fazę grupową siatkarskich mistrzostw Europy - "Biało-Czerwoni" wygrali wszystkie pięć spotkań, tracąc po drodze zaledwie jednego seta . I nie było to zaskoczeniem, bo podopieczni Nikoli Grbicia mierzyli się w Skopje z niżej notowanymi rywalami: reprezentacjami Czech, Holandii, Macedonii Północnej, Danii i Czarnogóry.

Z racji, że Polacy byli faworytem każdego ze spotkań i tylko sportowa katastrofa mogła odebrać im awans do fazy pucharowej, Grbić często rotował składem . Testował różne pary przyjmujących, sprawdzał jak w ataku w miejsce Bartosza Kurka radzi sobie Łukasz Kaczmarek, dawał też szansę Jakubowi Popiwczakowi, który na pozycji libero zastępował doświadczonego Pawła Zatorskiego.

Damian Wojtaszek szczerze o decyzji Nikoli Grbicia

Rzadziej na parkiecie meldował się za to Grzegorz Łomacz, czyli zmiennik Marcina Janusza. Na to w programie "Misja Sport" Przeglądu Sportowego Onet, którego fragment opublikowano po zakończeniu fazy grupowej, zwrócił uwagę były reprezentant Polski Damian Wojtaszek, odnosząc się do starcia z Macedonią.