Reprezentacja Polski w siatkówce. Bartosz Kurek tematem rozmów po meczu

Na parkiecie podczas czwartkowego spotkania pojawił się między innymi kapitan polskiej kadry Bartosz Kurek , który podczas przygotować do mistrzostw Starego Kontynentu borykał się z problemami zdrowotnymi . Przy okazji meczu Polska - Czechy to właśnie jego występ był jednym z tematów rozmów w studiu Polsatu Sport. Na temat obecnej sytuacji 35-letniego zawodnika wypowiedział się prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Sebastian Świderski .

Z tego, co wiem, to Bartek jest cały czas mocno "opatrywany" przez fizjoterapeutów. Pewnie będzie oszczędzany na najważniejsze spotkania

Czy nie jest bezsensowne wpuszczanie go z ławki w takim meczu? Wchodzi 35-letni zawodnik - nawet z tak łatwym przeciwnikiem, to jednak oznacza to kolejną rozgrzewkę i wejście na obroty. Jeżeli rzeczywiście są jakieś problemy, to pytanie, czy Bartek musi być "ogrywany", mając jakąś kontuzję?

ME w siatkówce. Reprezentacja Polski rozpoczęła turniej od wygranej

Rozmowę zakończył później prezes PZPS, mówiąc: - Ja wrócę do turnieju finałowego Ligi Narodów, gdy było wiadomo, że Bartek nie zagra w ostatnim meczu. Ale on za wszelką cenę tego chciał. Miał zakaz skakania na rozgrzewce, lecz poszedł i udowodnił, że chce. Ciągle był pod prądem i się pokazywał. Więc pytanie, jaka była rozmowa trenera z nim. Czy on chciał, czy on nie chciał. Może to właśnie Bartek prosił.