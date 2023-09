Zorientowałem się, że chcą go za wszelką cenę zdjąć z parkietu, a sposób, w jaki mogli to zrobić, był jeden - wywierać na nim presję zagrywką. Wejście 'Semena' spowodowało, że zyskaliśmy stabilność w przyjęciu, a przeciwnicy już nie wiedzieli, na kogo w tej sytuacji zagrywać. Dzięki poprawionemu przyjęciu zyskaliśmy także więcej opcji w ataku, a nasza skuteczność wzrosła do 75 procent

To nie wszystko. Wrócił też wspomnieniami do momentu, który był jednym z trudniejszych w karierze Nikoli.

Polacy faworytami na ME, ale mogą wrócić demony przeszłości. Grbić "bardzo ciężko zniósł" porażkę z Włochami

Po wygranej w Lidze Narodów Polacy zdają się być faworytami do złota ME. Nie jest to najlepsze położenie, ponieważ warunkuje presję i oczekiwania. W najgorszym razie mogą powrócić demony z zeszłorocznych mistrzostw świata, w finale których "Biało-Czerwoni" ulegli Włochom 1:3. Choć drugie miejsce to też wspaniałe osiągnięcie, pozostał wówczas niedosyt.