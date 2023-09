Media w naszym kraju rozpisują się o meczu "Biało-Czerwonych" ze Słowenią. Spotkanie w Rzymie na długo zapadnie w pamięci kibiców, bowiem reprezentacja Polski w końcu pokonała niewygodnego rywala 3:1 i tym samym awansowała do finału mistrzostw Europy 2023. W pełni szczęśliwy z przebiegu tego turnieju nie może być kapitan kadry - Bartosz Kurek. Zawodnik Wolf Dogs Nagoya zmaga się z kontuzją i nie wystąpił w półfinale. Zabraknie go również w ostatecznej batalii z Włochami. Jak podają media, siatkarz ma problemy z biodrem, które dodatkowo wpływają na odczuwanie bólu w kolanie. "Kuraś" ma przejść dokładne badania, które zostaną przeprowadzone po powrocie do Polski.