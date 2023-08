Reprezentacja Polski sezon rozpoczęła w imponujący sposób, wygrywając siatkarską Ligę Narodów. I chociaż "Biało-Czerwoni" zaprezentowali się ze świetnej strony, to zarówno zawodnicy, jak i kibice i dziennikarze mieli świadomość, że nie była to najważniejsza impreza sezonu. Podopieczni Nikoli Grbicia skupiali się przede wszystkim na mistrzostwach Europy i turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk, przez co Serb zdecydował się na podporządkowanie przygotowań do wspomnianych zawodów.