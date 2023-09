Armia z Macedonii, Polacy się odgrażają. Takich scen tu jeszcze nie było

W meczach z Czechami i Holendrami podopieczni trenera Nikoli Grbicia mogli czuć się bardzo komfortowo, bo choć trybuny były wypełnione tylko w niewielkiej liczbie , to więcej przybywało sympatyków naszej reprezentacji. Na obu spotkaniach łączna frekwencja liczyła odpowiednio 470 i 430 widzów .

"Przekrzyczymy ich, przekrzyczymy!". Wielki pojedynek na trybunach

2480 i 5100 - to z kolei liczby na trybunach z dotychczasowych spotkań gospodarzy, drużyny Macedonii Północnej. Rywal jest siatkarskim średniakiem, ale niesiony dopingiem fanatycznych fanów odniósł do tej pory dwa zwycięstwa. Pod tym względem, patrząc na układ tabeli, mamy starcie na szczycie pomiędzy pierwszą i drugą drużyną w grupie C.