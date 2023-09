Ależ wieści od rywali Polaków. Potężne osłabienie, gwiazda kończy mistrzostwa

Earvin N'Gapeth bardzo długo dochodził do siebie po kontuzji, ale mimo to został powołany do składu na mistrzostwa Europy. Francuz to jeden z najlepszych zawodników świata, który chociaż budzi wiele emocji, nie zawsze pozytywnych, to jednak kiedy jest w formie, stanowi o sile swojej drużyny. Jednak obecnie jest daleki od swojej normalnej dyspozycji i uznano, że nie będzie w stanie pomóc "Trójkolorowym".

"Zmusiłem go do rozegrania dwóch meczów, aby móc go ocenić, na ile jest gotowy do gry i bycia Earvinem, którego wszyscy znają. Dużo pracuje, ale nie mamy na tym turnieju tyle czasu, by doprowadzić go do pełnej gotowości" - dodał włoski trener.