Ferdinando de Giorgi kontra Nikola Grbić. Roi się od podtekstów

Nasza kadra ma chrapkę, by historyczny wyszarpać dopiero drugi złoty medal . Aby tak się stało, Polacy w bezpośrednim starciu muszą zdetronizować jeszcze aktualnych posiadaczy tytuły, którzy wywalczyli go przed dwoma laty. Tymczasem we Włoszech trwa podgrzewanie atmosfery tego starcia na całego.

Grbić: Z Kochanowskim jest dziś najlepszym środkowym świata