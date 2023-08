Żółte Tygrysy "rozszarpały" rywalki. Gospodynie wysyłają Polsce sygnał

Belgijki do zwycięstwa starała się prowadzić Britt Herbots. Niespełna 24-letnia przyjmująca na co dzień gra w lidze włoskiej i jest największą gwiazdą swojej reprezentacji. Widać to nie tylko na boisku, ale i poza nim - to podobizna Herbots znajduje się na wielkim plakacie wywieszonym na ścianie hali. Towarzyszy jej na nim Celine Van Gestel, kolejna przyjmująca z ligi włoskiej, kapitan drużyny.