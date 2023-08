Znamy potencjalne rywalki polskich siatkarek. Idą przez mistrzostwa jak burza

W hali we Florencji część włoskiego hymnu zawodniczki i kibice wyśpiewali a cappella. Włoszki niesione słowami pieśni "Bracia Italii" rozpoczęły znakomicie. Prowadziły 7:0 , zagrywką nękała rywalki rozgrywająca Alessia Orro , która już na początku spotkania zdobyła dwa punkty. Gospodynie zaprezentowały wszystko, co mają najlepszego - skuteczny atak, blok, w obronie popisała się libero Eleonora Fersino .

Stłamszone w pierwszych minutach Francuzki odpowiedziały zagrywkami Lucille Gicquel , ale przewaga osiągnięta przez Włoszki utrzymała się do końca partii. Podopieczne trenera Davide Mazzantiego jeszcze ją zresztą powiększyły. Wielka w tym zasługa bloku , którym w pierwszej partii zdobyły aż sześć punktów. Skończyło się deklasacją 25:14.

Francuskie siatkarki podniosły się po bolesnym ciosie. Mocno postraszyły Włoszki

Francuzki, które przygotowują się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, ten sezon mogą zaliczyć do udanych. Przede wszystkim wygrały turniej kwalifikacyjny do Ligi Narodów i w przyszłym sezonie zastąpią w niej Chorwację. W mistrzostwach Europy również wiodło im się bardzo dobrze - przegrały tylko z Holandią, w 1/8 finału ograły 3:1 Rumunię.