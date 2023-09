Znamy nowe mistrzynie Europy! Kapitalna walka w siatkarskim finale

Daniele Santarelli przed rokiem doprowadził Serbię do tytułu mistrzyń świata. Przed tym sezonem przeniósł się do Turcji i wygrał z nią Ligę Narodów. Teraz jego łupem padł kolejny skalp - mistrzostwo Europy. Droga do złotego medalu była jednak pełna emocji i zwrotów akcji.