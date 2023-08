Zapytaliśmy trenera siatkarek o zmianę. Od razu pokręcił głową

Stefano Lavarini wprowadził reprezentację Polski do czołowej ósemki kolejnego dużego turnieju. W trakcie meczu 1/8 finału mistrzostw Europy z Niemcami trener polskich siatkarek pomógł zespołowi zmianami. Kiedy zapytaliśmy go o to, dlaczego przeprowadził jedną z nich, od razu zaczął kręcić głową. - Nie ma żadnego powodu, żadnej odmiennej zmiany - przekonuje włoski szkoleniowiec.