Zadanie wykonane z potknięciem. Trener polskich siatkarek musiał przywołać kapitan

Węgry to najniżej notowana drużyna grupy A, Polki - kandydatki do medalu. Tyle że wyższe umiejętności zawsze trzeba jeszcze pokazać na boisku. "Biało-Czerwone" w niedzielę wykonały to zadanie. Tym samym dołączyły do Serbii i Belgii, które również mają na koncie dwa zwycięstwa. Nie obyło się jednak bez nerwów, które kosztowały je straconego seta.