Wpadki z hymnem nie było. Ale siatkarki miały z nim nietypowy "problem"

Polskie siatkarki po dwóch meczach mistrzostw Europy mają na koncie dwa zwycięstwa. Po wygranej 3:1 z Węgrami nie było jednak zwyczajowego tańca radości, a raczej poczucie ulgi. - To było takie "uff, jakoś to poszło" - opisuje Monika Fedusio, przyjmująca polskiej kadry. W rozmowie z Interią opowiada też o tym, co trzeba jeszcze poprawić… przy śpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego".