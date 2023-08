Wielkie rywalki polskich siatkarek prężą muskuły. Ale mało kto je oglądał

Ukrainki trochę się poprawiły. Ale na Serbię to za mało

Brak gry o medale Ligi Narodów pozwolił Serbii na dłuższe przygotowania do mistrzostw Europy. Zakłóciło je zamieszanie z tureckimi asystentami Guidettiego, którzy nie dostali wizy do Belgii. Problem udało się rozwiązać dopiero w przeddzień inauguracyjnego meczu, i to dzięki interwencji tureckiego MSZ .

To jednak nic w porównaniu z problemami Ukrainek. W końcu to reprezentacja z ogarniętego wojną kraju, a członkowie rodziny czy znajomi siatkarek nierzadko walczą na froncie z Rosją. Mimo to w tym sezonie Ukraina wygrała Złotą Ligę Europejską. Nie udało się jej co prawda wywalczyć prawa gry w Lidze Narodów, ale to i tak spory sukces.