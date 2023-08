Wielki powrót do reprezentacji Polski. Selekcjoner wprost: Mamy więcej broni

Polskie siatkarki rozpoczęły w Spale ostatni etap przygotowań do mistrzostw Europy. Po niespodziewanym, ale wywalczonym w świetnym stylu brązowym medalu Ligi Narodów kadra może być jeszcze mocniejsza. Na turniej do Belgii pojedzie z nią Joanna Wołosz. - To przyjemność oraz wielka przewaga mieć ją po naszej stronie - podkreśla Stefano Lavarini, trener reprezentacji Polski. I zdradza, co będzie dla niego najważniejsze na ostatniej prostej przed ME.