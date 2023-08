Wielka nieobecna w polskiej kadrze. Lavarini odkrył karty

Jakiś czas temu na profilu "Polska Siatkówka" pojawił się materiał wideo, w którym Stefano Lavarini musiał przekazać złe informacje dla polskich kibiców. Chodziło o sytuację Malwiny Smarzek , która z powodu problemów zdrowotnych ostatecznie nie mogła pojawić się w kadrze "Biało-Czerwonych" na nadchodzące mistrzostwa Europy. 27-latka doznała urazu stopy, co wykluczyło ją z przygotowań do turnieju.

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Polska zagra bez Malwiny Smarzek

Teoretycznie Smarzek mogłaby wrócić do treningów z drużyną jeszcze tuż przed turniejem, ale kolidowałoby to z taktycznym planem Lavariniego. Smarzek w trakcie mistrzostw miała spróbować gry na pozycji przyjmującej, a wobec kontuzji zdecydowano, że pozostałoby za mało czasu na treningi w nowej roli. W kadrze jako druga atakująca pojawiła się z kolei Monika Gałkowska, co miało miejsce także w trakcie meczów Ligi Narodów.