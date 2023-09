Wielka gwiazda nie przyjedzie do Polski? Zaskakujące informacje z Włoch

Według informacji włoskich mediów Paula Egonu nie weźmie udziału w siatkarskim turnieju kwalifikacyjnym kobiet do igrzysk olimpijskich w Paryżu, który za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się w Łodzi. Egonu dopiero co skończyła występy w kadrze na mistrzostwach Europy, ale wszystko wskazuje na to, że mógł to być jej ostatni ważny turniej w drużynie narodowej, przynajmniej jeśli chodzi o bieżący rok.