Vital Heynen poruszony po meczu z Polską. Trudno mu było znaleźć słowa

Nasz zespół jest zszokowany, bo znów straciliśmy zawodniczkę. Tak trudno w to uwierzyć... Straciliśmy dwie zawodniczki w tydzień. Możecie to sobie wyobrazić? Dwie zawodniczki w tydzień...

Polska - Niemcy. Kontuzja Annegret Holzig nie była pierwsza

Heynen przypomina o stracie, jaką jego drużyna poniosła już na początku turnieju. W pierwszym spotkaniu z Grecją kontuzji doznała Hanna Orthmann , liderka niemieckiej drużyny. Najprawdopodobniej zerwała więzadła w kolanie, co oznacza wielomiesięczną przerwę. Holzig dołączyła do kadry, by ją zastąpić .

- To dla nas trzecia zawodniczka z kontuzją w ciągu roku, druga w tym tygodniu. Jesteśmy bardzo smutni, widzieliście reakcje na boisku. Mógłbym powiedzieć, że to sport, ale przecież to prawdopodobnie oznacza cały sezon z głowy. To dziewczyna, która przyjechała zastąpić Hannę Orthmann, pomóc nam, a potem dzieje się coś takiego - komentuje Heynen.