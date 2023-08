Trener polskiej kadry przesadził ze zmianami? Tłumaczy swoje decyzje

Miałem pewne powody, by przeprowadzić zmiany zaplanowane na wypadek, gdyby mecz tak się potoczył. Na sytuację, w której czujemy trochę więcej kontroli nad przebiegiem spotkania. Dlatego kilka zmian przeprowadziliśmy

Stefano Lavarini wprost o zmianach. "Nie jesteśmy na turnieju towarzyskim"

Włoski szkoleniowiec zaznacza też, że zmiany powrotne były naturalną konsekwencją przegranej partii. Na czwartego seta Lavarini wrócił bowiem do Magdaleny Stysiak , Agnieszki Korneluk , Marii Stenzel i Joanny Wołosz .

- Nie jesteśmy na turnieju towarzyskim . To ważne zawody, a po drugiej stronie jest zespół, który szczególnie w tym meczu pokazał, że jest w stanie walczyć i nawet odmienić losy meczu. Dlatego staraliśmy się odzyskać kontrolę nad sytuacją - wyjaśnia opiekun polskiej kadry.

Pozytywy po meczu z Węgrami? Stefano Lavarini je znalazł

- Ostatecznie wygraliśmy spotkanie, w niektórych momentach pokazaliśmy znakomitą grę w obronie. To coś, co jest dla nas ważne i interesujące. Pracujemy jeszcze nad zrozumieniem w ataku i chcemy to kontynuować. Turniej jest długi, będziemy starać się rozwijać - zapewnia Lavarini.