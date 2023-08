Trener polskich siatkarek przyznał to po meczu. Sędziowie mogli się pomylić

"Biało-Czerwone" wygrały dwa pierwsze sety we wtorkowy wieczór i były na prostej drodze do zwycięstwa w meczu z Belgią. Gospodynie starały się jednak zrobić wszystko, by wsypać w tryby dobrze funkcjonującej polskiej maszyny nieco piasku.

W trzeciej partii dotrzymywały kroku Polkom do połowy seta. Wówczas miała miejsce najdłuższa jak do tej pory przerwa, jaką można było oglądać w spotkaniach grupy A w Gandawie.

Kris Vansnick, trener gospodyń, poprosił wówczas o challenge. Sędzia odpowiedzialny za analizę wideo zastanawiał się dłuższą chwilę, ale ostatecznie przyznał punkt Polsce. Nie dopatrzył się bowiem dotknięcia piłki przez polski blok. Kiedy jednak na telebimie w hali wyświetliła się powtórka sytuacji, Belgijki i ich trener zaczęli zaciekle protestować. Ekipa gospodarzy twierdziła, że sędziowie źle zinterpretowali sytuację i piłka jednak musnęła palec polskiej blokującej.

Kapitan Belgijek Celine Van Gestel dyskutowała z arbitrem przez kilka minut. Ostatecznie skończyło się żółtą kartką, ale przerwa niezwykle się przedłużyła, a sędziowie nie potrafili zapanować nad sytuacją.

Po meczu zapytaliśmy więc trenera Polek, czy przypadkiem... nie była to najdłuższa przerwa w trakcie mistrzostw Europy siatkarek.

Nie mam takiego doświadczenia, ale w trakcie meczów Ligi Narodów zdarzały się jeszcze dłuższe przerwy ~ przypomina szkoleniowiec.

- Nie ma to jednak znaczenia. Myślę, że w tej konkretnej sytuacji powinniśmy po prostu grać dalej. Bez względu na to, co zdecydowali sędziowie. Może się pomylili, nie wiem. To była jedna piłka, ale po niej wróciliśmy do gry - dodaje w rozmowie z Interią.

Stefano Lavarini zaskakuje. Takie błędy mu się podobają

Jego drużyna szybko podniosła się po porażce z Serbią, która - wszystko na to wskazuje - kosztowała je szanse na pierwsze miejsce w grupie A i zepchnęła na trudną ścieżkę do strefy medalowej. W spotkaniu z Belgią od samego początku Polki napierały na rywalki. I choć te kilka razy je doganiały, końcówki wszystkich trzech setów "Biało-Czerwone" rozstrzygały na swoją korzyść.

- Dziewczyny wróciły do gry z dobrym nastawieniem. Zaczęliśmy z wolą tego, by zaprezentować się inaczej niż w przegranym spotkaniu z Serbią. Cały czas staramy się rozwijać, rosnąć. I musimy to robić przez całą fazę grupową - podkreśla selekcjoner polskiej kadry.

Po spotkaniu pochwalił swoje siatkarki za grę w ataku. I to mimo że w trzech setach popełniły w tym elemencie 11 błędów, co nie jest najlepszym wynikiem.

- Rozegraliśmy przekonujący mecz w ataku, nawet jeśli popełniliśmy trochę błędów. Ale na przykład w pierwszym secie myliliśmy się, podejmując właściwe decyzje, grając agresywnie. Podobają mi się więc błędy takiego rodzaju - uzasadnia Lavarini.

Z Gandawy Damian Gołąb

Selekcjoner Polski Stefano Lavarini / Orhan Cicek / AFP

Olivia Różański w poprzednim sezonie była ważną zawodniczką w kadrze Stefano Lavariniego / Piotr Hukalo/East News / East News

Stefano Lavarini będzie dzielić czas między kadrę i klub / Andrzej Iwanczuk /Reporter / Reporter