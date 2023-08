To z nimi mogą zagrać polskie siatkarki. Faworytki mistrzostw Europy były w opałach

Faworytki miały sporo kłopotów, ale to one meldują się w ćwierćfinale mistrzostw Europy siatkarek. Reprezentacja Turcji pokonała w Brukseli Belgię 3:1, choć osłabione gospodynie postawiły jej nadspodziewanie trudne warunki. Tureckie gwiazdy przegrały drugiego seta i miały wielkie kłopoty w czwartym, ale po meczu mogły świętować z licznymi tureckimi kibicami. To one staną na drodze Polski do strefy medalowej, jeśli "Biało-Czerwone" wygrają z Niemkami.