Tajna broń polskich siatkarek? "Talizman" nawiązuje do pięknych wspomnień

O ile nasi siatkarze przegrali swój pierwszy mecz w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera z reprezentacją Słowenii, o tyle ich "koleżanki po fachu" pokazały się z bardzo dobrej strony na mistrzostwach Europy i pokonały Słowenki 3:0. Nasze zawodniczki musiały przystosować się do warunków, bowiem rozgrywki w Gandawie odbywają się w nietypowym miejscu. Podopieczne Stefano Lavariniego walczyły o zwycięstwo na lekkoatletycznej bieżni .

"Byłyśmy trochę zaskoczone, bo jesteśmy przyzwyczajone do dłuższego śpiewania hymnu. Nie wiem, czy to wynikało z niewiedzy organizatora? Może to się później zmieni, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja w następnym meczu" - komentowała incydent kapitan naszej kadry- Joanna Wołosz.