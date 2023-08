Szorstka przyjaźń polskich siatkarek się kończy. Ostatni taki mecz

Przyjaźń polskich siatkarek z halą w Gandawie jest dość szorstka. Obiekt lekkoatletyczny przystosowany do potrzeb siatkówki nie ma ani zbyt przyjaznego układu pomieszczeń, a gry nie ułatwia wysoka temperatura. Ma za to bieżnię i w polskiej ekipie już po pierwszym meczu mistrzostw Europy padł pomysł, że można by na niej urządzić… wyścig. Faworytka zgłosiła się sama. W czwartek Polki zagrają w Gandawie po raz ostatni - z Ukrainą. Początek spotkania o godz. 17.