Siatkarki świętowały po meczu. Padło pytanie o piwo, wtedy zjawił się trener

Przez rozbudowaną fazę grupową w mistrzostwach Europy siatkarek bierze udział sporo drużyn, które mocno odstają od czołówki. Dość powiedzieć, że w meczach rozgrywanych w belgijskiej części turnieju aż do poniedziałku nie rozegrano ani jednego tie-breaka.

- To już kolejny mecz z rzędu tutaj. Wszystkie drużyny są zmęczone. Ale ten tie-break był naprawdę męczący. Wygrywałyśmy 2:0, zrobiło się 2:2. Bardzo się cieszę, że wygrałyśmy tie-breaka, bo było już bardzo ciężko. Powiedziałyśmy sobie przed nim, że musimy iść na całość , atakować ze wszystkiego. Grać na ryzyku w zagrywce i ataku. Dziękuję Bogu, że nam to wychodziło - podkreśla Gabriela Orvosova .

Po spotkaniu 22-letnia atakująca przez kilka minut sprawiała wrażenie wyczerpanej. Długo leżała na boisku i z trudem się z niego podniosła. Nawet do pomeczowego zdjęcia całej drużyny dowlokła się na kolanach .

ME siatkarek 2023: Czechy - Ukraina 3:2. Skrót meczu

Gabriela Orvosova udzielała wywiadu. Wywołała zaciekawienie koleżanek

Orvosovą poprosiliśmy o rozmowę po polsku. Zna język, w końcu gra w Tauron Lidze od trzech lat - najpierw w BKS Bostik Bielsko-Biała, teraz w Developresie Bella Dolina Rzeszów. Kiedy koleżanki usłyszały, że ich atakująca będzie rozmawiać z mediami, od razu kilka ją otoczyło , nasłuchując, co ma do powiedzenia.

W końcu rozmowa z dialogu przerodziła się w większą konwersację. Wymowna była zwłaszcza reakcja na pytanie, czy Czeszki po zwycięstwie w takich okolicznościach nabrały wiary we własne możliwości i nie boją się Serbii. To mistrzynie świata staną bowiem na drodze czeskiej kadry do strefy medalowej.