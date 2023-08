Siatkarki straciły szansę na medal. Ale jest jeszcze jeden cel i niespodziewana "nagroda"

Mistrzostwa Europy bez medalu. Ale nie to w tym sezonie jest najważniejsze dla polskich siatkarek

Jest podobnie. Nie wykorzystałyśmy do końca wszystkich szans, które miałyśmy. Mogłyśmy zagrać lepiej, a w zeszłym roku zostawiłyśmy wszystko na boisku. I na dobrą sprawę dwie piłki zdecydowały o tym, kto przeszedł dalej. Teraz to bardziej zawód niż taki smutek, jak w zeszłym roku

Zawód przewijał się też w wypowiedziach Magdaleny Jurczyk , Martyny Łukasik czy trenera. Było widać, że "Biało-Czerwone" mocno liczyły na wyeliminowanie Turcji - mimo że rywalki niedawno okazały się najlepsze w Lidze Narodów i w ME też są nie do zatrzymania. Tak przynajmniej okazało się w środę.

Czasu na rozpacz i smutek tym razem zresztą właściwie nie ma . Sztab reprezentacji Polski od razu po meczu zajął się rezerwacją lotu powrotnego do kraju, bo drużyna ma tego lata jeszcze coś do zrobienia.

16 września w Łodzi rozpocznie się turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. A to impreza niezwykle wymagająca - trzeba rozegrać siedem spotkań w dziewięć dni. Przepustki do Francji wywalczą dwie najlepsze z ośmiu drużyn. O awans nie będzie łatwo, bo do Łodzi przyjadą m.in. Amerykanki oraz Włoszki - te ostatnie wciąż walczą o medal mistrzostw Europy. Oprócz nich w turnieju wystąpią też m.in. trzej inni uczestnicy Ligi Narodów: Niemcy, Tajlandia i Korea Południowa.