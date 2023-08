Rywalki polskich siatkarek wydobyły się z kłopotów. Będą bić się z Polską o drugie miejsce

Ukrainki zaczęya mistrzostwa Europy od porażki z Serbią , ale od tamtej pory jest tylko lepiej. W meczu ze Słowenią miały sporo problemów, musiały skończyć go bez podstawowej atakującej, ale wygrały trzeci mecz w grupie i wciąż liczą się w walce o drugie miejsce.

Choć Marco Bonitta po wygranej 3:0 z Węgrami - pierwszej dla jego zespołu na tym turnieju - oceniał szanse swojej drużyny na awans z grupy na zaledwie kilka procent, jego siatkarki wyszły na boisko z dużą wiarą we własne możliwości. Na początku wręcz stłamsiły wyżej notowane rywalki .

Pustki na trybunach, ukraińska atakująca zniesiona z boiska

W połowie seta po kilku udanych akcjach szala zaczęła przechylać się na stronę Słowenek, które prowadziły 16:13. Ukrainki szybko jednak odrobiły straty. W końcówce Petkow coraz mocniej machał rękami i denerwował się na swoje zawodniczki, widząc, jak z ich rąk wymyka się szansa na trzy punkty. Czy to pomogło drużynie? Nie wiadomo, ale w ostatniej akcji Ołeksandra Milenko poradziła sobie z trudną piłką w ataku i jej drużyna wygrała 25:23.

Na początku trzeciego seta nadal świetnie funkcjonował słoweński blok, który w pierwszych dwóch partiach przyniósł drużynie aż dziewięć punktów. Cały czas skuteczna była też Lobrer - po jej ataku Słowenki prowadziły już 10:5. Ukraina znów się jednak podniosła i doprowadziła do remisu 12:12. Z radości Petkow aż wskoczył na boisko .

Po kilku chwilach musiała je za to opuścić Anastazja Krajduba . 28-letnia atakująca źle wylądowała po wyskoku do bloku i została zniesiona z boiska . Ale Ukraina poradziła sobie z tą stratą - punkt na wagę wygranej w secie asem serwisowym zdobiła jej zmienniczka Wiktoryja Danczak . Ukraina zyciężyła 26:24.

ME w siatkówce kobiet. Ukrainki dopilnowały trzeciego zwycięstwa

Ten set przesądził o awansie Ukrainy, ale i Belgii do 1/8 finału mistrzostw Europy. Słowenia straciła szanse na grę w kolejnej fazie turnieju. Zapału do gry im nie brakowało, ale w trzeciej partii równą walkę z rywalkami nawiązały tylko przez kilka pierwszych minut. Po ukraińskiej stronie coraz bardziej rozpędzała się Danczak, która atakowała z wielką mocą z prawego skrzydła. Gdy do tego Ukrainki zaczęły zdobywać punkty blokiem, odskoczyły na sześć punktów. Później już kontrolowały przebieg partii, zwyciężając 25:17.