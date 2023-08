Rywalka mrugnie okiem do trenera Polski. Dzwonią do siebie nawet przed meczami

Spogląda z wszystkich plakatów, a po meczach ustawiają się do niej kolejki. Britt Herbots, liderka reprezentacji Belgii, jest prawdziwą gwiazdą swojej drużyny. Dziś będzie starać się poprowadzić ją do zwycięstwa z Polską. I wykorzystać do tego szczególną znajomość, jaka łączy ją z trenerem Stefano Lavarinim. - Mam z nim wyjątkową więź - mówi Interii przyjmująca przed meczem Belgia - Polska.