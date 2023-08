Rozczarowanie po porażce siatkarek. Trener "Biało-Czerwonych" zabrał głos

Kiedy jednak szkoleniowiec usłyszał pytanie, czy czuł, że jego zespół był blisko rywalek, zaprzeczył. - Czuję, że powinniśmy być znacznie bliżej niż to miało miejsce. Jestem pewien, że mogliśmy być bliżej. Nic nie ujmuję naszym przeciwniczkom, które absolutnie zasłużyły na wygraną, pokazały bardzo dobrą formę, grały konsekwentnie. Ale trochę żałuję. Myślę, że mieliśmy możliwość, by zrobić coś więcej - uzasadnia Stefano Lavarini .

Polskie siatkarki prowadziły z Turcją w każdym secie. Zawsze kończyło się tak samo

Jego zawodniczki najbliżej wygranej były w drugim secie. Prowadziły już 21:18 , by jednak przegrać siedem z ośmiu kolejnych akcji. To była zresztą w czasie turnieju w Belgii zmora "Biało-Czerwonych", którym nawet w spotkaniach ze słabszymi rywalami przydarzały się przestoje.

Stefano Lavarini po meczu z Turcją: Czasami nie chodzi o analizę

- Rywalki rozegrały bardzo dobry mecz, również z taktycznego punktu widzenia. Z pewnością rywale bardzo dobrze przeanalizowali nasz zespół. Ale czasami nie chodzi o analizę i decyzje taktyczne, co powinno się zrobić na boisku. A bardziej o to, jak się to wykonuje. Nie powiedziałbym, że my źle przeanalizowaliśmy te mecze, ale zagraliśmy gorzej niż mogliśmy. Zwycięzcy zawsze mają rację - podkreśla szkoleniowiec polskiej kadry.