Polskie siatkarki znów mają z kim przegrać. Czas wyjaśnić sytuację

Po drugie, że są jednak w stanie zdominować rywalki z najwyższej półki nawet wtedy, gdy te grają w pełnym składzie. Mimo że do serbskiej drużyny na mistrzostwa Europy dołączyły Tijana Bosković i Maja Ognjenović , w pierwszym secie wczorajszego meczu zmiótł je polski huragan. Dopiero w kolejnych partiach wiatr zaczął wiać w przeciwną stronę.

Po trzecie, ile na najwyższym poziomie znaczą końcówki setów. Niby to truizm, ale jakoś z doświadczonymi Serbkami zwykle "Biało-Czerwonym" w ostatnich akcjach czegoś brakuje. Przegrany dwiema piłkami trzeci set , po którym Polki się już wczoraj nie podniosły, mógł momentami przypomnieć porażkę w tie-breaku ćwierćfinału ubiegłorocznych mistrzostw świata.

Po czwarte, że nie wszystkie są jeszcze w najwyższej formie. Nie wiemy, jak Stefano Lavarini zarządza przygotowaniem polskich zawodniczek - w końcu tuż po ME ma do rozegrania kwalifikacje olimpijskie - ale na razie nie wszystkie fruwają nad siatką tak, jak robiły to w Lidze Narodów. Olivia Różański sama ocenia swoją grę negatywnie, Joanna Wołosz zebrała sporo krytyki od fanów w internecie. Nawet Magdalena Stysiak, choć z Serbią zdobyła 20 punktów, jakby jeszcze nie grała z pełną swobodą.