Polskie siatkarki z wizytą w ambasadzie. Pod stadionem policja

Ambasador Polski w Belgii, Rafał Siemianowski , zaprosił reprezentację Polski do siedziby polskiej placówki dyplomatycznej na późne śniadanie. Oprócz wspólnego posiłku była okazja do nieformalnych rozmów urzędników z siatkarkami, które w Belgii są już od niemal dwóch tygodni.

Nie było to pierwsze spotkanie drużyny z ambasadorem. Wcześniej Siemianowski oglądał z trybun hali w Gandawie spotkanie "Biało-Czerwonych" z reprezentacją Belgii. Ambasada na profilach w swoich mediach społecznościowych regularnie informuje o wynikach siatkarek i zachęca belgijską Polonię do kibicowania drużynie Stefano Lavariniego .

Polskie siatkarki liczą na polskich kibiców. Tureckich też będzie sporo

Polskie siatkarki miały okazję to zobaczyć przed swoim niedzielnym meczem z Niemkami. Pojawiły się w hali jeszcze w trakcie spotkania Turcja - Belgia , gdzie wśród ponad 7800 widzów na trybunach około połowy stanowili fani tureccy . Nie tylko ci mieszkający na co dzień w Belgii, ale i przybyli z zachodnich Niemiec, z których do Brukseli nie jest daleko.

Magdalena Stysiak, atakująca polskiej kadry, już po meczu apelowała zresztą do polskich kibiców, by jak najliczniej wsparli drużynę w kolejnym spotkaniu. Wykorzystała do tego mikrofon, który organizatorzy wręczyli jej do pomeczowego wywiadu dla oficjalnej telewizji CEV-u.