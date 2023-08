Polskie siatkarki z nową liderką. Stefano Lavarini o ważnej zmianie

Po brązowym medalu Ligi Narodów polskie siatkarki dołączyły do grona faworytek mistrzostw Europy . A przeciwko faworytom rywalom czasami gra się łatwiej. Dlatego choć "Biało-Czerwone" to zespół zdecydowanie lepszy od Słowenii, przed inauguracyjnym spotkaniem turnieju w polskich szeregach była nutka niepewności.

I to przełożyło się na pierwszego seta, w którym polskie siatkarki popełniły aż cztery błędy w ataku . Nerwy udało się jednak opanować i wygrać w trzech setach.

Jestem usatysfakcjonowany. Początek turnieju jest zawsze szczególny. W pierwszych minutach meczu było widać, że musimy odnaleźć nasz rytm, popełnialiśmy sporo błędów. Ale to było coś spodziewanego

ME siatkarek 2023: Polska – Słowenia 3:0. SKRÓT. WIDEO

Stefano Lavarini po pierwszym meczu: Musimy myśleć o rankingach

Lavarini na otwarcie fazy grupowej w Gandawie postawił na te same zawodniczki, z którymi zawojował w tym sezonie Ligę Narodów. Z jednym wyjątkiem - miejsce na rozegraniu zajęła Joanna Wołosz . Kapitan i rozgrywająca kadry opuściła całą LN z powodu urazu. W piątek zastąpiła jednak w szóstce Katarzynę Wenerską , która była podstawową rozgrywającą reprezentacji na początku lata.

Słowenia to drużyna notowana znacznie niżej od Polski. Lavarini dysponuje zdecydowanie lepszymi siatkarkami, które w roli faworytek wystąpią również w kilku innych meczach fazy grupowej - zwłaszcza w niedzielę z Węgrami czy w przyszłym tygodniu z Ukrainą.

- Nawet jeśli jesteśmy lepsi czy też mamy więcej potencjału od jakiegoś przeciwnika, każdy z tych zespołów z jakiegoś powodu się tu znalazł. I może rywalizować . Każdy mecz jest ważny, mamy oko na każdego seta - musimy myśleć o końcowej klasyfikacji w grupie, rankingach. To wymaga od nas, by być na najwyższym poziomie - podkreśla Lavarini.

Jego drużyna jest jedną z trzech ekip, które pierwsze spotkania wygrały 3:0. Najpierw takim wynikiem zakończyło się czwartkowe spotkanie Belgii z Węgrami, dzień później również Serbii z Ukrainą. To właśnie te zespoły powinny rozdzielić między siebie trzy czołowe miejsca, przy czym Belgijki są notowane znacznie niżej od Polski i Serbii. Już po pierwszych spotkaniach wygląda na to, że pozostałym ekipom przyjdzie rywalizować o czwarta pozycję - ostatnią gwarantującą awans do 1/8 finału.