Polskie siatkarki walczą nie tylko z rywalkami. Kapitan nie ma wątpliwości

- To normalne. To był pierwszy mecz turnieju, wszystkie zespoły odczuwają w nim większy stresik. Każdy ma w głowie, by dobrze wejść w turniej. Nie wiadomo, czego do końca się spodziewać po przeciwniku, trzeba też wyczuć halę. Zobaczyć, jak funkcjonuje w warunkach meczowych. Pierwszy set to było badanie się dwóch zespołów. Ale wytrzymałyśmy i od połowy seta zaczęłyśmy kontrolować grę, co kontynuowałyśmy przez kolejne dwie partie.