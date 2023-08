Polskie siatkarki spodziewają się prowokacji. Szykują się na "nieczyste zagranie" rywalki

Ebrar Karakurt to jedna z największych gwiazd tureckiej siatkówki. 23-letnia siatkarka do niedawna była też niekwestionowaną liderką w ofensywie reprezentacji. Po dołączeniu do zespołu naturalizowanej Kubanki Melissy Vargas musiała jednak zmienić pozycję. Dziś nie gra jako atakująca, a jako przyjmująca, dzięki czemu siła ognia Turcji jest jeszcze większa.

Karakurt jest zawodniczką, która bardzo pokazuje sportową złość do przeciwnika. Uważam, że to nieczyste zagranie z jej strony. Jeśli uda nam się ją powstrzymać, na pewno te zachowania będą nas dużo mniej denerwowały. I będziemy mogły spokojniej grać

Polskie siatkarki gotowe na tureckich kibiców. Rywalki mogą ich dodatkowo nakręcać

Polki wykorzystają emocje Turczynek? Rywalki można "uszczypnąć"

- Mimo że to dziewczyny bardzo ułożone technicznie i taktycznie, to jest kilka rzeczy, które możemy uszczypnąć swoją dobrą grą. Mam nadzieję, że je odsuniemy od "sieci", bo wtedy będzie nam je dużo łatwiej powstrzymać dziewczyny na skrzydłach. Emocje grają u nich bardzo dużą rolę. Myślę, że to jest też spowodowane wiekiem tych dziewczyn. To młode zawodniczki, na pewno nakręcają się pozytywnymi akcjami i bardzo to pokazują - zaznacza Witkowska.