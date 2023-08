Polskie siatkarki ruszają w drogę po medal. Tylko nie dać się przechytrzyć Heynenowi

W czołowej ósemce chce się znaleźć również reprezentacja Polski . Od medalu mistrzostw Europy, na który kadra czeka 14 lat, dzielą ją trzy kroki - tyle spotkań trzeba jeszcze w Belgii wygrać, by zameldować się na podium.

Polskie siatkarki wykonały zadanie w fazie grupowej, ale mistrzynie świata z Serbii udało im się tylko postraszyć. Właściwie we wszystkich pięciu meczach drużyna trenera Stefano Lavariniego grała nierówno, przytrafiały się jej przestoje . Poza meczem z Serbią potrafiła jednak rozstrzygać na swoją korzyść końcówki setów, w ostatnim meczu z Ukrainą wystrzeliła forma Magdaleny Stysiak . Jest więc na czym opierać nadzieje na jeszcze lepszą grę w kolejnych spotkaniach.

"Polska olbrzymim faworytem"? Vital Heynen już zaczął gierki

Dziś "Biało-Czerwone", podobnie jak w czterech z pięciu meczów fazy grupowej, znów będą faworytkami. Niemki w pierwszej części turnieju wypadły bowiem poniżej oczekiwań. Wygrały tylko dwa spotkania, uplasowały się nie tylko za Turczynkami, ale i za Czeszkami. Oprócz tych dwóch drużyn ograły je jeszcze Szwedki. Nie pomogło nawet wsparcie własnej publiczności - grupa C rozgrywała mecze w Dusseldorfie.

- Nie pojawiliśmy się tu, by kończyć na trzecim miejscu . Byliśmy przekonani, że zajmiemy drugie - narzekał Vital Heynen , trener Niemek, cytowany przez tamtejszą federację.

Włoch wypowiada się z dużą kurtuazją o rywalu, ale jeszcze dalej idzie Heynen. - Polska będzie w meczu z nami olbrzymim faworytem - przekonuje selekcjoner Niemek. To najpewniej początek psychologicznych gierek, w których jest mistrzem. Lavarini wydaje się zdawać sobie z tego sprawę i pamiętać, że jego rywal często jest w stanie wymyślić coś bardzo oryginalnego.

- Z pewnością Niemcy straciły mocną atakującą i serwującą. Ale dla mnie to ich system jest źródłem ich jakości. I mają go nawet bez Orthmann. Myślę, że Vital znalazł świetny pomysł na to, jak zarządzać tym zespołem. I ten pomysł jest nadal aktualny, mimo obecnej sytuacji - przekonuje selekcjoner "Biało-Czerwonych".