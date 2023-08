Polskie siatkarki przyznały się po meczu. "Nerwówka troszeczkę była"

Polskę i Słowenię w rankingu FIVB dzieli 16 pozycji. W siatkówce, w której niżej notowane drużyny wygrywają z najlepszymi stosunkowo rzadko, to prawdziwa przepaść. Mimo to pierwszy set piątkowego spotkania długo był całkiem wyrównany. A nawet to rywalki długo w nim prowadziły.

- Pierwszy set był taki na wdrożenie, na wcięcie się. Miałyśmy sporo emocji do opanowania. Wydaje mi się, że spowodowanych tym, że to początek nowego turnieju i wiemy, po co tu jesteśmy. Koniec końców wygrałyśmy 3:0 i jesteśmy z tego wyniku zadowolone. Z każdą kolejną akcją gra się nam coraz bardziej układała - mówi Interii Martyna Łukasik, przyjmująca polskiej kadry.

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego nie ukrywają, że powodem nieco słabszej gry - jak choćby czterech błędów w ataku - były nerwy związane z inauguracją mistrzostw Europy.

Pierwsze mecze na takich mistrzostwach rządzą się własnymi prawami. Mimo że było dużo kibiców i czułyśmy się tak, jakbyśmy grały u siebie, w polskiej hali, stres i nerwówka troszeczkę była. I to jest totalnie normalne. Ale znalazłyśmy swój rytm. Udało nam się dotrzeć i zwyciężyć 3:0 ~ podkreśla Maria Stenzel.

Martyna Łukasik zdobyła dla Polski najwięcej punktów. O kontuzji już nie myśli

Libero polskiej kadry zaznacza jednak, że drużyna podeszła do meczu bardzo pewnie. - Ta pewność w którymś momencie zaskoczyła, kiedy zostało już rozegranych kilka piłek. Zawsze w meczu po kilku akcjach stres schodzi, to normalne - przekonuje Stenzel.

Po pierwszym secie na boisku trwała już dominacja Polski. Rywalki przerwały ją tylko na moment w trzeciej partii, gdy "Biało-Czerwone" nieco wybiły się z rytmu dyskusjami z arbitrem.

Najrówniej grała Łukasik. Imponowała zwłaszcza w ataku, co przełożyło się na 13 zdobytych punktów - najwięcej w drużynie. Tyle samo zdobyła ich jeszcze tylko atakująca Magdalena Stysiak.

Łukasik wraca na wielki turniej po przerwie. Owszem, grała w ostatnich finałach Ligi Narodów, ale jednak mistrzostwa kontynentu czy świata to bardziej rozbudowane zawody, w czasie których można poczuć smak długiego turnieju. Przyjmującej zabrakło przed rokiem na mistrzostwach globu rozgrywanych w Polsce i Holandii. Powodem była kontuzja.

- Niestety w zeszłym sezonie się nie udało, ale to już jest przeszłość, nie chcę do tego wracać. Teraz jest kompletnie inny moment, sezon, możliwości. Podchodzę do każdego spotkania osobno, bo granie z tym zespołem sprawia mi ogromną radość i cieszę się, że mogę być jego częścią - podkreśla Łukasik.

Następna szansa na występ na mistrzostwach Europy dla niej i jej koleżanek już w niedzielę. Kolejnymi rywalkami Polek będą siatkarki z Węgier, które w pierwszym meczu gładko przegrały 0:3 z Belgią.

Z Gandawy Damian Gołąb

Radość polskich siatkarek w czasie meczu ze Słowenią / PAP/EPA/OLIVIER HOSLET / PAP

Mecz Polska - Słowenia / PAP/EPA/OLIVIER HOSLET / PAP

Polskie siatkarki zwyciężyły na inaugurację mistrzostw Europy / PAP/EPA/OLIVIER HOSLET / PAP