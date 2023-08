Polskie siatkarki postawiły pierwszy krok. Trzeba było opanować nerwy

Rozpoczęciu wielkiego turnieju zawsze towarzyszy nieco niepewności. I choć Polska jest sklasyfikowana zdecydowanie wyżej od Słowenii , udany początek miał ją napędzić do dobrej gry z poważniejszymi rywalkami. Tak też się stało, choć początek spotkania był dla "Biało-Czerwonych" trudny.

Słowenia zajmuje w rankingu FIVB dopiero 23. pozycję, a Polki to medalistki ostatniej Ligi Narodów i siódma ekipa zestawienia. W dodatku trener rywalek Marco Bonitta przed meczem wypalił, że jego ekipa z Polską nie ma żadnych szans. Może to miało zdenerwować jego siatkarki? W każdym razie na początku spotkania to Słowenia prowadziła dwoma punktami.