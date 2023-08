Polskie siatkarki nie wytrzymały naporu. Szans nie udało się wykorzystać

30 sierpnia to w Turcji święto narodowe - Dzień Zwycięstwa na pamiątkę bitwy pod Dumlupinar sprzed 101 lat. Polskie siatkarki starały się zakłócić rywalkom celebrację, w każdym z setów prowadziły z nimi wyrównaną walkę. Ale w każdym trafiały się im też przestoje , które sprawiły, że to rywalki zagrają o medale. Polki kończą mistrzostwa Europy poza czołową czwórką po raz szósty na siedem ostatnich turniejów.

Urodzona na Kubie zawodniczka tego lata wzmocniła Turcję i w pierwszym secie zdobyła siedem punktów. Ale po asie serwisowym i znakomitej obronie Joanny Wołosz Polska znów prowadziła 13:10 i Daniele Santarelli , trener Turcji, poprosił o przerwę. "Biało-Czerwone" konsekwentnie celowały zagrywką w Karakurt i w końcu Włoch ją zmienił. Ich przewaga3 sięgnęła czterech punktów, ale znów przypomniała o sobie Vargas. Wystarczyło, że pojawiła się w polu zagrywki, i jej drużyna wyrównała. Nic to, że cuda w obronie wyczyniała Maria Stenzel . Turczynki prowadziły 21:17, Polki cierpiały w przyjęciu. Co prawda jeszcze poprawiły wynik, ale przegrały 23:25.

Polskie siatkarki były blisko wygrania seta. Ale potem w polu zagrywki pojawiła się Ebrar Karakurt

Jego drużyna przegrywała wtedy 8:10, ale po chwili wyrównała. Później to Polki odskoczyły na dwa punkty, ale przewagę znów zniwelowały zagrywki Vargas. Kiedy w końcu na lewym skrzydle w kontrataku przełamała się Różański, a do tego ze środka punkt zdobyła Korneluk, Polska prowadziła już 21:18. Tyle że potem w polu zagrywki pojawiła się Karakurt . "Biało-Czerwone" miały olbrzymie problemy z przyjęciem, a Turczynki wygrały sześć akcji z rzędu i całego seta 25:22.

Polskie siatkarki jeszcze raz wypuściły z rąk przewagę. Turczynki w półfinale mistrzostw Europy

Rywalki ponownie były jednak w stanie wyrównać. A po błędach "Biało-Czerwonych" w ataku to Turcja miała dwa punkty przewagi. Lavarini poprosił o przerwę, ale po niej jeszcze na blok nadziała się Stysiak. Cały czas skuteczna była za to Vargas. Tureckie gwiazdy nie pozwoliły już sobie wydrzeć zwycięstwa i mogły świętować z kibicami. Wygrały 25:18.



Rywalkami Turcji w półfinale będą Włoszki, które we wtorek pokonały Francję, a w całym turnieju nie przegrały jeszcze nawet seta. Polki wrócą do gry za dwa tygodnie, gry w Łodzi będą rywalizować w kwalifikacjach olimpijskich.