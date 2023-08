Polska wygrała z Belgią. Jest awans. Z kim zagramy w play-off?

Po wygranej z Belgią polskie siatkarki awansowały i nie zajmą już w grupie gorszego miejsca niż trzecie, a jeżeli uporają się w ostatnim meczu z Ukrainą, będą wicemistrzyniami grupy. To znaczy, że trafią w play-off na trzecią ekipę grupy C. Wiele wskazuje na to, że będzie to Azerbejdżan. Schody mogą zacząć się później i to schody bardzo poważne, bo na Polki po pokonaniu Azerek może czekać główny faworyt.